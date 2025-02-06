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В Казани на проспекте Победы водитель Lada Largus влетел в отбойник

В результате аварии мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован в городскую больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Казани вечером 5 февраля на проспекте Победы напротив дома № 158 произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» на высокой скорости не справился с управлением и наехал на металлический отбойник. В результате аварии мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован в городскую больницу.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Напомним, в Казани водитель грузовика потерял сознание и протаранил 562 метра ограждения. Мужчину с 25-летним стажем вождения отправят на обследование в больницу.