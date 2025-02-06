Арбитражный суд начал рассмотрение исков к владельцам танкеров «Волгонефть»

По факту крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» расследуются и уголовные дела. Обвиняемыми проходят капитаны судов. Напомним, 15 декабря в результате шторма танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе. А 17 декабря тонны мазута с них прибило к берегам Анапы, чуть позже нефтепродукты нашли в Крыму и Темрюкском районе. До сих пор берега Черного моря чистят от мазута.