Арбитражный суд начал рассмотрение исков к владельцам танкеров «Волгонефть»

Прокуратура намерена привлечь собственников к административной ответственности по статье о нарушении требований технических регламентов (ст. КоАП РФ 14.43). Эта статья предполагает наложение штрафа на владельцев от 300 до 600 тысяч рублей.
Иски в арбитраж также направила Морспасслужба. Ведомство требует возместить затраты на ликвидацию последствий крушения танкеров. Они будут рассмотрены позднее.
По факту крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» расследуются и уголовные дела. Обвиняемыми проходят капитаны судов. Напомним, 15 декабря в результате шторма танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе. А 17 декабря тонны мазута с них прибило к берегам Анапы, чуть позже нефтепродукты нашли в Крыму и Темрюкском районе. До сих пор берега Черного моря чистят от мазута.