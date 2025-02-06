В Воронеже на Московском проспекте затопило двор из-за прорыва

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 3 февраля в Коминтерновском районе случилась более масштабная коммунальная авария: под весом грунта на стройке лопнул водовод на ул. Антонова-Овсеенко, несколько грузовиков застряли в жиже, на затопленной дороге образовалась пробка. Авария оставила без воды жителей 12 улиц.