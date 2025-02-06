В Воронеже на Московском проспекте затопило двор из-за прорыва

Очередная коммунальная авария произошла в Коминтерновском районе. Утром 6 февраля воронежцы сообщили в соцсетях о потопе во дворе Московского проспекта, 131а. Припаркованные у дома машины оказались в воде.
— Заявка поступила около 8.00. Нештатную ситуацию уже устранили. Аварийная бригада обошлась без отключения абонентов от подачи ресурса, — сообщили в РВК-Воронеж.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 3 февраля в Коминтерновском районе случилась более масштабная коммунальная авария: под весом грунта на стройке лопнул водовод на ул. Антонова-Овсеенко, несколько грузовиков застряли в жиже, на затопленной дороге образовалась пробка. Авария оставила без воды жителей 12 улиц.