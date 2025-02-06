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Водитель каршеринга врезался в BMW в центре Минска, уснув за рулем

Водитель каршеринга уснул за рулем и врезался в BMW на проспекте Независимости в Минске.

Источник: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель каршеринга врезался в BMW в центре Минска, уснув за рулем. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 6 февраля утром 23-летний водитель каршерингового автомобиля Volkswagen ехал по проспекту Независимости. На пересечении проспекта и улицы Свердлова он уснул за рулем, выехал на встречку и врезался в остановившийся на красный свет автомобиль BMW. В ГАИ уточнили, что в ДТП никто не пострадал. У транспортных средств механические повреждения.