Суд арестовал экс-замглавы Дегтярска Солдатова за посредничество во взяточничестве

По данным источника «Ъ-Урал», взятку Вадим Пильников получил от учредителя строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, который занимался строительством домов в Дегтярске для переселенцев из ветхого, аварийного жилья и для сирот. Несмотря на то, что, по данным «Ъ-Урал», дома не соответствовали требованиям стройнадзора, они были введены в эксплуатацию. Соответствующие акты о приемке работы, по словам собеседника, подписал Вадим Пильников за вознаграждение.