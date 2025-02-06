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В Башкирии скончался один из трех пострадавших в лобовой аварии в Башкирии

Один из пострадавших в лобовой аварии в Белорецке получил травмы, несовместимые с жизнью.

Источник: МЧС

В Белорецке умер один из трех пострадавших в лобовой аварии, которая произошла минувшей ночью. Два пьяных водителя иномарок врезались на улице Блюхера.

В результате сильного удара 22-летний молодой человек за рулем Hyundai оказался зажат в салоне. Его деблокировали прибывшие на место ДТП спасатели и передали медикам. В бессознательном состоянии его доставили в реанимацию.

Также в аварии пострали 16-летний пассажир корейского авто и 27-летний молодой человек, находившийся на пассажирском сидении Ford Mustang.