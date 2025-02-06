В Башкирии скончался один из трех пострадавших в лобовой аварии в Башкирии

В Белорецке умер один из трех пострадавших в лобовой аварии, которая произошла минувшей ночью. Два пьяных водителя иномарок врезались на улице Блюхера.
В результате сильного удара 22-летний молодой человек за рулем Hyundai оказался зажат в салоне. Его деблокировали прибывшие на место ДТП спасатели и передали медикам. В бессознательном состоянии его доставили в реанимацию.
Также в аварии пострали 16-летний пассажир корейского авто и 27-летний молодой человек, находившийся на пассажирском сидении Ford Mustang.