К 3,5 годам в колонии приговорили жителя Кубани, укусившего полицейского, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В ноябре 20023 года фигурант ехал в поезде «Имеретинский курорт — Саратов». Он пьянствовал и вел себя вызывающе. Начальник поезда решил его высадить.
Когда состав находился на станции «Горячий Ключ», в вагон зашли вызванные сотрудники полиции. Фигурант не желал прерывать поездку и стал отчаянно сопротивляться. Одного из полицейских он укусил за кисть руки.
«Укушенная рана причинила полицейскому физическую боль и моральные страдания», — рассказали в суде.
Свою вину задержанный признал частично, пояснив, что выпил, а стража порядка укусил инстинктивно, так как тот слишком близко поднес руку к его рту.
Суд признал его виновным и с учетом того, что ранее фигурант уже привлекался за насилие в отношении представителя власти, приговорил к 3,5 годам в колонии строго режима.
Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.
Ранее жителя Новороссийска, укусившего сотрудника ППС, приговорили к двум годам условно. На судебном заседании было доказано, что преступление он совершил. Показания дали свидетели, потерпевший и сам фигурант уголовного дела.