Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К 3,5 годам в колонии приговорили жителя Кубани, укусившего полицейского

Укусивший сотрудника полиции пассажир поезда отправится в колонию.

К 3,5 годам в колонии приговорили жителя Кубани, укусившего полицейского, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ноябре 20023 года фигурант ехал в поезде «Имеретинский курорт — Саратов». Он пьянствовал и вел себя вызывающе. Начальник поезда решил его высадить.

Когда состав находился на станции «Горячий Ключ», в вагон зашли вызванные сотрудники полиции. Фигурант не желал прерывать поездку и стал отчаянно сопротивляться. Одного из полицейских он укусил за кисть руки.

«Укушенная рана причинила полицейскому физическую боль и моральные страдания», — рассказали в суде.

Свою вину задержанный признал частично, пояснив, что выпил, а стража порядка укусил инстинктивно, так как тот слишком близко поднес руку к его рту.

Суд признал его виновным и с учетом того, что ранее фигурант уже привлекался за насилие в отношении представителя власти, приговорил к 3,5 годам в колонии строго режима.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

Ранее жителя Новороссийска, укусившего сотрудника ППС, приговорили к двум годам условно. На судебном заседании было доказано, что преступление он совершил. Показания дали свидетели, потерпевший и сам фигурант уголовного дела.