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В Новосибирске арестовали маньяка, напавшего на 17-летнюю девушку в подъезде

Злоумышленник будет под стражей до 3 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске суд арестовал до 3 апреля мужчину, который напал на девушку в лифте многоэтажки на улице Александра Чистякова. Инцидент попал на камеры наблюдения. Об этом сообщил корреспондент КП-Новосибирск.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Суд принял решение заключить его под стражу на время следствия до 3 апреля.

Нападение произошло в жилом комплексе «Акварельный» в Кировском районе. Камеры зафиксировали, как злоумышленник зашел в лифт с девушкой, доехал с ней до нужного этажа, после чего последовал за ней и напал.