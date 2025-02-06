В Новосибирске арестовали маньяка, напавшего на 17-летнюю девушку в подъезде

В Новосибирске суд арестовал до 3 апреля мужчину, который напал на девушку в лифте многоэтажки на улице Александра Чистякова. Инцидент попал на камеры наблюдения. Об этом сообщил корреспондент КП-Новосибирск.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Суд принял решение заключить его под стражу на время следствия до 3 апреля.
Нападение произошло в жилом комплексе «Акварельный» в Кировском районе. Камеры зафиксировали, как злоумышленник зашел в лифт с девушкой, доехал с ней до нужного этажа, после чего последовал за ней и напал.