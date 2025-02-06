Появилось видео и фото опечатанной квартиры экс-мэра Самары Тархова и его жены

Дом из красного кирпича, квартира на третьем этаже, надпись «Опечатано». «КП-Самара» сделала эксклюзивные фото и видео из дома, в котором жили убитые экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья. Сейчас их квартира опечатана.
«Все жильцы дома четко знают, где жила семья Тарховых. Его самого очень давно не видели во дворе как и жену. Про внучку ничего не знают», — рассказала корреспондент «Комсомолки».
Именно в этой самарской квартире Тарховых, по информации «КП», нашли останки, которые направили на экспертизу. Следователи завели уголовное дело и проверяют на причастность к убийству родную внучку бывшего главы города. Она могла совершить ужасное преступление из-за больших долгов. Также проверяются разные версии и мотивы произошедшего.
Напомним, 31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился друг бывшего главы Самары с заявлением о его исчезновении. Пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года.
Виктор Тархов с супругой были жестоко убиты около месяца назад. Их тела расчленили, расфасовали по пластиковым бочкам и выкидывали по мусорным бакам. Ранее сообщалось, что тела убитых были найдены в их квартире в Самаре только частично. Следователи ведут расследование.
«КП-Самара» продолжает следить за развитием событий.