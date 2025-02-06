Появилось видео и фото опечатанной квартиры экс-мэра Самары Тархова и его жены

Виктор Тархов с супругой были жестоко убиты около месяца назад. Их тела расчленили, расфасовали по пластиковым бочкам и выкидывали по мусорным бакам. Ранее сообщалось, что тела убитых были найдены в их квартире в Самаре только частично. Следователи ведут расследование.