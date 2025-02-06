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Бастрыкин затребовал доклад об убийстве экс-мэра Самары Тархова и его супруги

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия по убийству бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Об этом говорится в сообщении СК в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

«Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области Поздееву А. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается в сообщении, следователи регионального СК возбудили дело по ч.2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

На причастность к совершению преступления проверяется родственница убитых, она заключена под стражу.

Следствие изучает различные версии произошедшего, устанавливаются все обстоятельства по делу.

Напомним, об убийстве Тархова и его супруги стало известно накануне. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали его внучку.

Местные СМИ сообщали, что убийство экс-чиновника и его жены могло произойти еще месяц назад.

Виктор Тархов возглавлял Самару с 2006 по 2010 годы.