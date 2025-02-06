Бастрыкин затребовал доклад об убийстве экс-мэра Самары Тархова и его супруги

«Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области Поздееву А. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в заявлении ведомства.
Как отмечается в сообщении, следователи регионального СК возбудили дело по ч.2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
На причастность к совершению преступления проверяется родственница убитых, она заключена под стражу.
Следствие изучает различные версии произошедшего, устанавливаются все обстоятельства по делу.
Напомним, об убийстве Тархова и его супруги стало известно накануне. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали его внучку.
Местные СМИ сообщали, что убийство экс-чиновника и его жены могло произойти еще месяц назад.
Виктор Тархов возглавлял Самару с 2006 по 2010 годы.