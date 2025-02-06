В Артеме полицейские задержали водителя автобуса, избившего подростка

Жительница Артема сообщила в дежурную часть отдела МВД России по городу о том, что водитель автобуса № 101 нанес ее несовершеннолетнему сыну телесные повреждения. Установлено, что вчера вечером, 5 февраля, водитель догнал и избил 14-летнего подростка из-за того, что несовершеннолетний не расплатился за проезд.