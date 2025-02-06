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В Артеме полицейские задержали водителя автобуса, избившего подростка

Расследование продолжается.

Источник: PrimaMedia.ru

В Артеме Приморского края задержали водителя автобуса, который избил подростка за неоплату проезда. 33-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Жительница Артема сообщила в дежурную часть отдела МВД России по городу о том, что водитель автобуса № 101 нанес ее несовершеннолетнему сыну телесные повреждения. Установлено, что вчера вечером, 5 февраля, водитель догнал и избил 14-летнего подростка из-за того, что несовершеннолетний не расплатился за проезд.

«Полицейские установили личность водителя. 33-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении.

Дознавателем отдела МВД России по городу Артему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданину».

На данный момент решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, что городская прокуратура будет контролировать ход и результаты доследственной проверки по данному факту. Также надзорное ведомство оценит, соблюдает ли перевозчик требования законодательства в сфере пассажирских перевозок.