Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беременные жительницы Башкирии могут получить почти 800 тысяч рублей

В Башкирии будущие мамы могут получить до 794 тысяч рублей пособия по беременности и родам.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выросло пособие по беременности и родам. С учетом районного коэффициента беременным женщинам выплатят от 118 778 тысяч рублей до 794 тысяч рублей.

Как уточнили в региональном отделении СФР, для расчета пособия учитывается заработок жительницы республики за 730 либо 731 (количество дней в двух годах) дней. При расчете этого пособия стаж значения не имеет, оно всегда выплачивается в размере 100% среднего заработка.

В прошлом году на выплату пособия было выделено более трех миллиардов рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.