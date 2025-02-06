Беременные жительницы Башкирии могут получить почти 800 тысяч рублей

Как уточнили в региональном отделении СФР, для расчета пособия учитывается заработок жительницы республики за 730 либо 731 (количество дней в двух годах) дней. При расчете этого пособия стаж значения не имеет, оно всегда выплачивается в размере 100% среднего заработка.