Беременные жительницы Башкирии могут получить почти 800 тысяч рублей

В Башкирии выросло пособие по беременности и родам. С учетом районного коэффициента беременным женщинам выплатят от 118 778 тысяч рублей до 794 тысяч рублей.
Как уточнили в региональном отделении СФР, для расчета пособия учитывается заработок жительницы республики за 730 либо 731 (количество дней в двух годах) дней. При расчете этого пособия стаж значения не имеет, оно всегда выплачивается в размере 100% среднего заработка.
В прошлом году на выплату пособия было выделено более трех миллиардов рублей.
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