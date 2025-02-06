«Дедуля в секретном месте»: внучку экс-мэра Самары арестовали на два месяца

По информации источников Волга Ньюс, Екатерина вины не признавала и то говорила, что экс-мэр Виктор Тархов с супругой в больнице, то сообщала, что он «в секретном месте». В секретном месте он якобы из-за того, что нашел документы, подтверждающие невиновность ранее осужденной за вымогательство дочери экс-мэра — Людмилы Тарховой. Тела Тарховых-старших пока не нашли. Предполагается, что их могли расчленить.