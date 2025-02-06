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«Дедуля в секретном месте»: внучку экс-мэра Самары арестовали на два месяца

Внучку бывшего главы Самары Екатерину Тархову арестовал на два месяца Самарский районный суд Самары. Информацию подтвердили в пресс-службе инстанции. Женщина официально имеет фамилию «Тархова» — именно под ней она проходит по базе суда (а не «Бельская» как писали некоторые СМИ). Арестовывали ее 5 февраля, и пока под стражей она должна провести два месяца.

По информации источников Волга Ньюс, Екатерина вины не признавала и то говорила, что экс-мэр Виктор Тархов с супругой в больнице, то сообщала, что он «в секретном месте». В секретном месте он якобы из-за того, что нашел документы, подтверждающие невиновность ранее осужденной за вымогательство дочери экс-мэра — Людмилы Тарховой. Тела Тарховых-старших пока не нашли. Предполагается, что их могли расчленить.

Адвокат Людмилы Тарховой Андрей Карномазов в телефонной беседе с журналистом Волга Ньюс сообщил, что не работает по делу об убийстве.

Напомним, вчера стало известно о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 105 из-за предполагаемого убийства бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты.

расследование