«Дедуля в секретном месте»: внучку экс-мэра Самары арестовали на два месяца

По информации источников Волга Ньюс, Екатерина вины не признавала и то говорила, что экс-мэр Виктор Тархов с супругой в больнице, то сообщала, что он «в секретном месте». В секретном месте он якобы из-за того, что нашел документы, подтверждающие невиновность ранее осужденной за вымогательство дочери экс-мэра — Людмилы Тарховой. Тела Тарховых-старших пока не нашли. Предполагается, что их могли расчленить.
Адвокат Людмилы Тарховой Андрей Карномазов в телефонной беседе с журналистом Волга Ньюс сообщил, что не работает по делу об убийстве.
Напомним, вчера стало известно о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 105 из-за предполагаемого убийства бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты.