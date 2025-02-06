Водитель спас выползшую на проезжую часть годовалую девочку в Московской области

Он уточнил, что ребенок выполз на проезжу часть возле деревни Становое, на ней было только боди.
«У нее руки были не то чтобы красные, они почти уже были синие от холода. На улице −5 градусов, ребенок идет по голому асфальту. Я был в теплой одежде, и то, мне было холодно», — сказал он.
По словам собеседника, он не ожидал увидеть ребенка на дороге и сначала подумал, что это кошка или кролик. Вокруг места, откуда выползла девочка, находится только лес.
«После меня проехали фуры через 3−4 минуты. Я думаю, они бы не заметили ее», — добавил он.
Мужчина укутал 11-месячную девочку в плед, забрал в машину и вызвал полицию и скорую. Пока он ждал помощи, к машине подошла бабушка девочки и потребовала вернуть ребенка, но мужчина не согласился.
У малышки наблюдается обморожение первой степени. Сейчас она уже дома с родителями, ее жизни ничего не угрожает.