В Уфу стало приезжать больше туристов

В Уфу вырос турпоток. В 2024 году в столице Башкирии побывало 1,5 млн гостей.
Как рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев, турпоток вырос сразу в 1,5 раза. Для сравнения, годом ранее город принял 943 тысячи туристов.
По словам сити-менеджера, на увеличение количества туристов повлияли проведение крупных международных и всероссийских мероприятий, форумов экономики и промышленности, гастрофестивалей, спортивных соревнований.
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