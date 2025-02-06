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В Уфу стало приезжать больше туристов

Турпоток в столицу Башкирии вырос в 1,5 раза.

Источник: Комсомольская правда

В Уфу вырос турпоток. В 2024 году в столице Башкирии побывало 1,5 млн гостей.

Как рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев, турпоток вырос сразу в 1,5 раза. Для сравнения, годом ранее город принял 943 тысячи туристов.

По словам сити-менеджера, на увеличение количества туристов повлияли проведение крупных международных и всероссийских мероприятий, форумов экономики и промышленности, гастрофестивалей, спортивных соревнований.

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