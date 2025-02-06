Суд оставил в СИЗО бывшего свердловского министра ЖКХ Николая Смирнова

Напомним, Николай Смирнов был арестован в конце января. Заявление об уходе с поста министра по собственному желанию он подал 13 января, отработав в должности 13 лет. В местных СМИ появилась информация, что он перешел на работу в АО «Облкоммунэнерго», однако после его задержания в компании «Ъ-Урал» официально заявили, что господин Смирнов у них «никогда не был трудоустроен». Во время избрания меры пресечения он сказал, что занимает должность советника директора строительной компании «Брусника».