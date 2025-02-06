Двум 19-летним омичам грозит до шести лет колонии за работу на мошенников

Согласно материалам следствия, 19-летний нигде не учащийся и не работающий омич стал пособником телефонных мошенников. В начале октября он забрал у 61-летнего пенсионера 780 тысяч рублей в подъезде одного из домов. Аферисты выманили эту сумму под предлогом перевода на якобы безопасный счет. Деньги юный омич перечислил мошенникам и оставил себе лишь небольшую часть — 50 тысяч рублей.