Двум 19-летним омичам грозит до шести лет колонии за работу на мошенников

В Омске суд рассмотрит дела двух 19-летних местных жителей, которые работали курьерами у телефонных мошенников. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Согласно материалам следствия, 19-летний нигде не учащийся и не работающий омич стал пособником телефонных мошенников. В начале октября он забрал у 61-летнего пенсионера 780 тысяч рублей в подъезде одного из домов. Аферисты выманили эту сумму под предлогом перевода на якобы безопасный счет. Деньги юный омич перечислил мошенникам и оставил себе лишь небольшую часть — 50 тысяч рублей.
Свою вину в совершении преступления молодой человек признал полностью. Омич проведет под домашним арестом до 2 апреля 2025 года.
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении еще одного 19-летнего молодого человека. Он по аналогичной схеме забрал 1,3 миллиона рублей у 69-летней пенсионерки. Аферисты вынудили пожилую женщину передать им деньги для проверки того, что она не является пособницей террористов. Омич получил за свою работу 25 тысяч рублей. Молодого человека взяли под стражу.
Максимальное наказание за данное преступление предусматривает наказание вплоть до 6 лет колонии.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омский суд огласил приговор иностранцу за контрабанду стратегических ресурсов.