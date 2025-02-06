Серийного угонщика авто задержали в Костанае

18-летний молодой человек признан подозреваемым по трем эпизодам. Проводится досудебное расследование. За неправомерное завладение автомобилем ему грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, суд уже назначил ему арест сроком на 15 суток за управление автомобилем без прав, а также вынес штраф в размере 70 тысяч тенге за нарушения ПДД.