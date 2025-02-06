Ричмонд
+1°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Брянской области осудили за госизмену в пользу ВСУ

ТУЛА, 6 фев — РИА Новости. Жителя Брянской области признали виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа и приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«6 февраля Брянский областной суд вынес приговор ранее судимому Артуру Юн-Ку-По, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Брянской области рассказали, что мужчина собирал и отправлял представителям украинских вооруженных формирований сведения о местах дислокации и маршрутах движения подразделений Вооруженных сил РФ в период с марта 2022 по август 2023 года.

Как уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции, в ходе заседания подсудимый факт передачи указанных сведений подтвердил.

«С учетом наказания, назначенного ранее по приговору Клинцовского городского суда за незаконный оборот оружия, по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 20 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов.

Приговор в законную силу не вступил.