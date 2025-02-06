Жителя Брянской области осудили за госизмену в пользу ВСУ

«С учетом наказания, назначенного ранее по приговору Клинцовского городского суда за незаконный оборот оружия, по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 20 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов.