Жителя Брянской области осудили за госизмену в пользу ВСУ

«6 февраля Брянский областной суд вынес приговор ранее судимому Артуру Юн-Ку-По, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе прокуратуры Брянской области рассказали, что мужчина собирал и отправлял представителям украинских вооруженных формирований сведения о местах дислокации и маршрутах движения подразделений Вооруженных сил РФ в период с марта 2022 по август 2023 года.
Как уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции, в ходе заседания подсудимый факт передачи указанных сведений подтвердил.
«С учетом наказания, назначенного ранее по приговору Клинцовского городского суда за незаконный оборот оружия, по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 20 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов.
Приговор в законную силу не вступил.