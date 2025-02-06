Замглаву Новосибирского района обвинили в халатности после гибели женщины

Новосибирский районный суд избрал меру пресечения для заместителя главы администрации района Антона Антонова. Его обвиняют в халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели 52-летней женщины от укусов бродячих собак. Об этом сообщили суды общей юрисдикции.