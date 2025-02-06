Замглаву Новосибирского района обвинили в халатности после гибели женщины

Новосибирский районный суд избрал меру пресечения для заместителя главы администрации района Антона Антонова. Его обвиняют в халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели 52-летней женщины от укусов бродячих собак. Об этом сообщили суды общей юрисдикции.
По данным следствия, сотрудники администрации ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, что привело к трагедии. Суд запретил Антонову совершать определенные действия, соответствующие ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. У сторон есть три дня на обжалование постановления.
Напомним, что трагедия произошла в селе Верх-Тула в Новосибирской области, где на женщину напала стая бродячих собак.