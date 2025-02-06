В Петербурге проводят проверку после гибели мужчины при обыске

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Проводится проверка по факту гибели 58-летнего мужчины на Парфеновской улице в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по городу, погибший — бард из Екатеринбурга Вадим Стройкин, который совершил суицид во время обыска, рассказал агентству источник в экстренных службах региона.
«Следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины на Парфеновской улице», — сообщили агентству в пресс-службе городского главка СК.
Источник РИА Новости в экстренных службах рассказал о том, что погибшим оказался бард Стройкин, который переехал в Петербург из Екатеринбурга.
«К нему пришла полиция, я так понимаю, с обыском в рамках уголовного дела по экстремистской статье. Во время оперативных мероприятий Стройкин вышел на кухню», — сказал собеседник агентства.
По его словам, бард совершил суицид.
Стройкин родился на Урале. Закончил Британскую школу журналистики, стал работать на радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург», где был автором и ведущим программы «Антология авторской песни». Основал школу игры на гитаре, преподавал и сам занимался музыкой.