В Петербурге проводят проверку после гибели мужчины при обыске

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Проводится проверка по факту гибели 58-летнего мужчины на Парфеновской улице в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по городу, погибший — бард из Екатеринбурга Вадим Стройкин, который совершил суицид во время обыска, рассказал агентству источник в экстренных службах региона.