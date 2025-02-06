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Двое детей пострадали в ДТП с иномарками в Ростове-на-Дону

Дети 4 и 7 лет получили травмы после столкновения машин в Ростове.

Источник: ГАИ

В Ростове-на-Дону после столкновения двух легковых машин пострадали дети 4 и 7 лет. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла около 7:40 утра 6 февраля на улице Думенко. Предварительно, 50-летний водитель автомобиля Fiat Doblo столкнулся с Nissan Almera при выезде с прилегающей территории.

Дети пострадали в автомобиле Nissan Almera. Сейчас детали и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

Ранее в Ростове-на-Дону трое молодых людей получили травмы после столкновения легковушки с бетонными блоками.