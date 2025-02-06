«Администрация недосмотрела»: черняховские власти признали свою вину в ситуации с убийством мальчика

В ситуации с убийством мальчика в Черняховском районе есть и вина местных властей. Город потрясён, некоторые горожане пытались сами разобраться с обвиняемым. Об этом в четверг, 6 февраля, заявил глава администрации муниципалитета Сергей Булычев во время прямого эфира с жителями в социальной сети «ВКонтакте».
«Администрация где-то недосмотрела, — подчеркнул он. — Садик, школа, соседи, жители… Это наша общая беда. Отдельно мы ещё разберём эту ситуацию со всеми, чтобы впредь не допустить».
Булычев поблагодарил всех, кто принял участие в поисках мальчика. Он заявил, что был приятно удивлён, когда тысячи людей вышли без всякого приказа.
Глава администрации муниципалитета рассказал, что группа неравнодушных отцов из Черняховска пришла к зданию РОВД, где содержался подозреваемый в убийстве ребёнка, и потребовала выдать его на расправу. Чиновник не осудил этот порыв, но отметил, что действовать нужно по закону.
Булычев отметил, что есть те, кто пытается использовать ситуацию в своих интересах: «К сожалению, есть люди, которые спекулируют на этой ситуации. Некоторые известные звёзды городского интернета. Циники. Бессовестные. С ними отдельно будем разбираться. Бог им судья».
В Черняховске четверг, 6 февраля, объявили днём траура после убийства 7-летнего мальчика.