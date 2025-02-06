«Администрация недосмотрела»: черняховские власти признали свою вину в ситуации с убийством мальчика

Булычев отметил, что есть те, кто пытается использовать ситуацию в своих интересах: «К сожалению, есть люди, которые спекулируют на этой ситуации. Некоторые известные звёзды городского интернета. Циники. Бессовестные. С ними отдельно будем разбираться. Бог им судья».