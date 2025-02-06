В Совфеде назвали причину смерти бывшего зама Лаврова

«Владимир Геннадьевич — известный cоветский, российский дипломат. Он много работал в посольствах Cкандинавии, был послом в Болгарии. Последние, если я не ошибаюсь, 11 лет он был первым заместителем министра иностранных дел. Он курировал Европу, курировал кадровые и консульские вопросы. Это один из заметных, очень способных и опытных людей, незаурядный человек. К сожалению тяжелая болезнь его вырвала из наших рядов. Он несколько недель лежал в больнице», — сказал Карасин.