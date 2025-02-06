Гендиректор медорганизаций задержан в Петербурге по подозрению в мошенничестве

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Контракт с образовательным учреждением был заключен 9 января 2023 года. Следствие полагает, что гендиректор фирм не предоставлял в полном объеме услуги по проведению периодических медицинских профосмотров.