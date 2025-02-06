Дело о многомиллионном мошенничестве с домом иностранки передали в суд Иркутска

По версии следствия, в декабре 2018 года, когда женщина выехала за пределы России, мужчина предоставил председателю садоводства «Ангара» в Иркутске поддельное заявление о якобы приобретении у нее недостроенного дома и права пользования земельным участком под ним. Учитывая эти документы, потерпевшую исключили из членов товарищества. Так хозяйка лишилась права распоряжаться и пользоваться собственной дачей. Она потеряла 3,5 млн рублей.