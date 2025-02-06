Дело о многомиллионном мошенничестве с домом иностранки передали в суд Иркутска

28-летнего жителя Иркутской области осудят за мошенничество с недвижимостью своей знакомой-иностранкой. Нанесенный им ущерб оценивается в 5 млн рублей, сообщают в пресс-службах региональных ГУ МВД и прокуратуры.
По версии следствия, в декабре 2018 года, когда женщина выехала за пределы России, мужчина предоставил председателю садоводства «Ангара» в Иркутске поддельное заявление о якобы приобретении у нее недостроенного дома и права пользования земельным участком под ним. Учитывая эти документы, потерпевшую исключили из членов товарищества. Так хозяйка лишилась права распоряжаться и пользоваться собственной дачей. Она потеряла 3,5 млн рублей.
Тем временем участок за 1,5 млн у обвиняемого приобрела семья. Сибиряки достроили дом, что ощутимо увеличило его стоимость и заселились в него.
По факту преступления было заведено уголовное дело о «мошенничестве в особо крупном размере». Самое суровое наказание по статье — до 10 лет лишения свободы с денежным штрафом. Расследование вели полицейские. Дело направлено прокуратурой в Свердловский районный суд города Иркутска.