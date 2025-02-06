Груженный кирпичом грузовик вспыхнул прямо на ходу на Р-240

Сегодня днем, 6 февраля, в Кармаскалинском районе Уфы загорелся большегруз. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Инцидент произошел на 53 километре трассы Р-240, вспыхнул груженый кирпичом КамАЗ. Огонь потушили сотрудники МЧС и пожарные-добровольцы. К счастью, никто не пострадал. В причинах ЧП разбирается дознаватель МЧС.
— Вовремя проходите техосмотр. Возите с собой огнетушитель и научитесь им пользоваться. Перед дорогой убедитесь в исправности автомобиля. Любые повреждения в электропроводке, агрегатах и узлах могут привести к пожару и крупному материальному ущербу, — напомнили в экстренной службе.
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