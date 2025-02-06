Груженный кирпичом грузовик вспыхнул прямо на ходу на Р-240

— Вовремя проходите техосмотр. Возите с собой огнетушитель и научитесь им пользоваться. Перед дорогой убедитесь в исправности автомобиля. Любые повреждения в электропроводке, агрегатах и узлах могут привести к пожару и крупному материальному ущербу, — напомнили в экстренной службе.