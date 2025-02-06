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В Ростове-на-Дону накрыли нарколабораторию

В нарколаборатории в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ изъяли более 75 кг мефедрона.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев — РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области накрыли нарколабораторию в Ростове-на-Дону, а также изъяли на месте производства и в местах хранения «закладок» свыше 75 килограммов мефедрона, на организаторов лаборатории заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пресечена противоправная деятельность двух жителей города Ростова-на-Дону, причастных к производству и сбыту синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории региона. На месте организации производства и в местах хранения “закладок” изъято свыше 75 килограммов наркотического средства мефедрон», — говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо наркотиков на месте производства изъяты химическое оборудование и прекурсоры. Установлено, что ростовчане оборудовали свою нарколабораторию на территории частного домовладения, где в результате синтеза химических реактивов изготавливали наркотические вещества для последующего сбыта в регионе через подконтрольный им интернет-магазин в даркнете.

Возбуждено два уголовных дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), уточнили в ведомстве.