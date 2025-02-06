В Ростове-на-Дону накрыли нарколабораторию

Уточняется, что помимо наркотиков на месте производства изъяты химическое оборудование и прекурсоры. Установлено, что ростовчане оборудовали свою нарколабораторию на территории частного домовладения, где в результате синтеза химических реактивов изготавливали наркотические вещества для последующего сбыта в регионе через подконтрольный им интернет-магазин в даркнете.