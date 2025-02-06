Суд отказал в объединении дел владельцам затонувших танкеров в Керченском проливе

Представитель судовладельцев просил объединить дела в целях процессуальной экономии. По мнению прокуратуры, есть факты нарушения эксплуатации различных судов, что образует раздельные составы преступлений. В части истребования доказательств представители судовладельцев заявляли, что они важны при рассмотрении дела, поскольку указания о передвижении судов по истечении разрешенного сезона плавания в данном районе дает СУДС. Но гособвинитель настаивает, что судовладельцы неверно трактуют данные нормы законодательства, заявив, что решения о передвижении принимает капитан судна с разрешения СУДС.