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Ученики загоревшейся школы в Омске будут учиться дистанционно

В здании нужно провести необходимые проверки.

Как минимум до начала следующей недели, 10 февраля, ученики школы № 122 будут учиться в дистанционном режиме. Днем в среду, 5 февраля, в школе произошло возгорание. Его предварительной причиной называется короткое замыкание в электропроводке. С огнём удалось справиться с помощью огнетушителей, с задымлением боролись пожарные. Во время пожара никто не пострадал, самостоятельно на улицу эвакуировались более семи сотен человек.

Сейчас в школе проводятся замеры качества воздуха, чтобы понять, безопасно ли его вдыхать после продуктов горения. Мэр Омска Сергей шелест рассказал, что в школе будут уточнять причины, которые привели к возгоранию.

образование