Ученики загоревшейся школы в Омске будут учиться дистанционно

Как минимум до начала следующей недели, 10 февраля, ученики школы № 122 будут учиться в дистанционном режиме. Днем в среду, 5 февраля, в школе произошло возгорание. Его предварительной причиной называется короткое замыкание в электропроводке. С огнём удалось справиться с помощью огнетушителей, с задымлением боролись пожарные. Во время пожара никто не пострадал, самостоятельно на улицу эвакуировались более семи сотен человек.