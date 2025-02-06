Приговор мигрантам, устроившим стрельбу в ТРЦ Екатеринбурга, оставлен в силе

Адвокаты обоих осужденных, а также сам Аллахвердиев, не согласившись с приговором, подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, после изучения материалов дела наказание в виде лишения свободы оставлено без изменения. Вместе с тем, срок дополнительного наказания каждому сокращен на 1 месяц.