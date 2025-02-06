На Урале мужчину и женщину осудили за убийство соседа

Обвиняемые не признали вину. Но в суде была установлена х причастность к преступлению. Женщине суд назначил 12 лет колонии общего режима, а мужчине — 14 лет строгого. Также удовлетворены гражданские иски близких погибшего. Приговор пока не вступил в силу.