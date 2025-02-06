На Урале мужчину и женщину осудили за убийство соседа

Свердловский облсуд вынес приговор Надежде С. и Василию К. за убийство мужчины. Преступление было совершено в ноябре 2023 года на улице Розы Люксембург в Первоуральске Свердловской области в коммунальной квартире, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, эти двое и неизвестный третий пьяными вломились в комнату соседа и до смерти избили его. Он скончался на месте.
Обвиняемые не признали вину. Но в суде была установлена х причастность к преступлению. Женщине суд назначил 12 лет колонии общего режима, а мужчине — 14 лет строгого. Также удовлетворены гражданские иски близких погибшего. Приговор пока не вступил в силу.
Пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых добавил, что оба осуждённых имели ранее проблемы с законом.