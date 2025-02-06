У дончанина изъяли патроны и бездымный порох

Возбуждены уголовные дела по статьями «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», максимальное наказание по которым предполагает лишение свободы на срок до восьми лет, в отношении 52-летнего жителя Орловского района. Фигурант обязан явкой. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
— В результате оперативно-розыскных мероприятий у него были обнаружены и изъяты полимерная банка с бездымным порохом промышленного изготовления пригодным к взрыву массой более 140 грамм и патроны в количестве 11 штук пригодные для стрельбы, — говорится в сообщении.
Установлено, что изъятое мужчина хранил у себя дома с мая 2009 года.