У дончанина изъяли патроны и бездымный порох

Возбуждены уголовные дела по статьями «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», максимальное наказание по которым предполагает лишение свободы на срок до восьми лет, в отношении 52-летнего жителя Орловского района. Фигурант обязан явкой. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.