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В школе Фролово под Волгоградом сообщили о заминировании

О взрывном устройстве в здании общеобразовательного учреждения сообщили по телефону.

Сегодня в администрацию школы № 5 города Фролово Волгоградской области поступил анонимный телефонный звонок с сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве.

В администрации Фролово сообщили, что к школе незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб, включая полицию, саперов и спасателей. Территория учебного заведения была оперативно оцеплена, а всех учащихся и сотрудников эвакуировали для обеспечения их безопасности.

В ходе тщательной проверки специалисты обследовали здание и прилегающую территорию, однако никаких подозрительных предметов или взрывных устройств обнаружено не было. Сообщение о минировании оказалось ложным.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут расследование, направленное на установление личности звонившего. Виновнику грозит уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.