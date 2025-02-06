В школе Фролово под Волгоградом сообщили о заминировании

В администрации Фролово сообщили, что к школе незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб, включая полицию, саперов и спасателей. Территория учебного заведения была оперативно оцеплена, а всех учащихся и сотрудников эвакуировали для обеспечения их безопасности.