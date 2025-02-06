В школе Фролово под Волгоградом сообщили о заминировании

Сегодня в администрацию школы № 5 города Фролово Волгоградской области поступил анонимный телефонный звонок с сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве.
В администрации Фролово сообщили, что к школе незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб, включая полицию, саперов и спасателей. Территория учебного заведения была оперативно оцеплена, а всех учащихся и сотрудников эвакуировали для обеспечения их безопасности.
В ходе тщательной проверки специалисты обследовали здание и прилегающую территорию, однако никаких подозрительных предметов или взрывных устройств обнаружено не было. Сообщение о минировании оказалось ложным.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут расследование, направленное на установление личности звонившего. Виновнику грозит уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.