В Ростове накрыли нарколабораторию, изъято 75 кг запрещенного вещества

Известно, что во время обыска нашли значимые вещественные доказательства против подозреваемых. Сейчас им инкриминируют уголовную статью о незаконном наркосбыте (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Отметим, за подобное нарушение закона грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.