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В Ростове накрыли нарколабораторию, изъято 75 кг запрещенного вещества

Нарколабораторию, связанную с Даркнетом, обнаружили в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону накрыли подпольную нарколабораторию, торгующую через Даркнет. Также поймали двух человек, предварительно, причастных к производству и сбыту запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

— Задержанные работали в помещении, построенном на территории частного дома. На месте, а также в «закладках» изъяли свыше 75 кг незаконного товара, — рассказали в УФСБ.

Известно, что во время обыска нашли значимые вещественные доказательства против подозреваемых. Сейчас им инкриминируют уголовную статью о незаконном наркосбыте (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Отметим, за подобное нарушение закона грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.