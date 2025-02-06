Экс-сотрудника Минэкологии РТ ждет суд за взятки от фирм за сокрытие нарушений

Как сообщили «Татар-информу» в СУ СК России по РТ, 26 июня прошлого года, находясь около деревни Малая Шильна Тукаевского района Татарстана, мужчина обнаружил разлив канализационных стоков, после чего встретился с директором фирмы и потребовал у него 200 тыс. рублей за непривлечение фирмы к ответственности. В тот же день мужчина передал ему всю сумму.