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Под Молодечно ребенок погиб под колесами Audi Q7, ехавшей 75 км/ч вместо 40 км/ч

Водитель Audi Q7 превысил на 35 км/ч и сбил насмерть 9-летнего мальчика под Молодечно.

Источник: Комсомольская правда

В Молодечненском районе 9-летний мальчик погиб на пешеходном переходе из-за водителя, превысившего скорости почти в два раза. Подробности смертельной аварии рассказали в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Смертельная авария произошла 22 ноября 2024-го в деревне Тюрли, что в Молодечненском районе. Установлено, что 25-летний водитель «Ауди» ехал по деревне на скорости 75 километров в час и не снизил скорость, подъезжая к нерегулируемомоу пешеходному переходу, где ограничение скорости 40 километров в час.

В итоге мужчина сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу. От полученных травм ребенок скончался на месте. Водителя будут судить за смертельное ДТП (ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он находится под стражей.

Еще Верховный суд начал рассматривать уголовное дело карателя Серафимовича.