Под Молодечно ребенок погиб под колесами Audi Q7, ехавшей 75 км/ч вместо 40 км/ч

В Молодечненском районе 9-летний мальчик погиб на пешеходном переходе из-за водителя, превысившего скорости почти в два раза. Подробности смертельной аварии рассказали в службе информации прокуратуры Могилевской области.
Смертельная авария произошла 22 ноября 2024-го в деревне Тюрли, что в Молодечненском районе. Установлено, что 25-летний водитель «Ауди» ехал по деревне на скорости 75 километров в час и не снизил скорость, подъезжая к нерегулируемомоу пешеходному переходу, где ограничение скорости 40 километров в час.
В итоге мужчина сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу. От полученных травм ребенок скончался на месте. Водителя будут судить за смертельное ДТП (ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он находится под стражей.
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