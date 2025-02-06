Под Молодечно ребенок погиб под колесами Audi Q7, ехавшей 75 км/ч вместо 40 км/ч

Смертельная авария произошла 22 ноября 2024-го в деревне Тюрли, что в Молодечненском районе. Установлено, что 25-летний водитель «Ауди» ехал по деревне на скорости 75 километров в час и не снизил скорость, подъезжая к нерегулируемомоу пешеходному переходу, где ограничение скорости 40 километров в час.