Пожары унесли жизни 28 жителей Башкирии

С начала текущего года в Башкирии в пожарах погибли 28 человек, 19 из них — в частных домах, четверо — в многоквартирных. Об этом на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности доложил заместитель главы МЧС Башкирии Владимир Горин.