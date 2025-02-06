Пожары унесли жизни 28 жителей Башкирии

С начала текущего года в Башкирии в пожарах погибли 28 человек, 19 из них — в частных домах, четверо — в многоквартирных. Об этом на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности доложил заместитель главы МЧС Башкирии Владимир Горин.
За последние две недели (с 22 января по 6 февраля) в 15 пожарах умерли 19 человек. Специалисты выделяют три основные причины гибели людей во время пожаров:
1) Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении (из-за этого погибли 12 человек);
2) Нарушение правил устройства и эксплуатации электрической техники (7);
3) нарушение правил устройства и использования печей (7).
21 погибший в пожарах был старше 55 лет. 17 человек (63% от общего числа погибших) были пьяны в момент ЧП.
Самая неблагополучная обстановка по пожарам сейчас отмечается в Чишминском районе (трое погибших), в Сибае и Уфимском районе (по двое погибших). Также рост числа смертей из-за пожаров фиксируют на территории Иглинского, Учалинского, Абзелиловского, Белокатайского, Гафурийского, Дуванского, Илишевского, Кушнаренковского, Стерлибашевского, Хайбуллинского и Куюргазинского районов.
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