«Била руками по различным частям тела». Директор агрохозяйства избила своего главного бухгалтера и скрыла падеж почти 400 голов скота

Эта же руководительница несколько раз в январе-феврале 2024-го поднимала руку на главного бухгалтера. Директор била сотрудницу якобы за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей. Фигурантка нанесла потерпевшей не менее четырех ударов руками по различным частям тела, причинив женщине физическую боль и побои.