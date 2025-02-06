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«Била руками по различным частям тела». Директор агрохозяйства избила своего главного бухгалтера и скрыла падеж почти 400 голов скота

Под Добрушем директор хозяйства избила главбуха и скрыла падеж почти 400 коров.

Источник: Комсомольская правда

В Добрушском районе будут судить директора агропредприятия, которая избила бухгалтера и заставила подчиненных скрыть падеж скота, рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Следователи установили, что 42-летняя руководительница с октября 2012-го по март 2024-го вынуждала бригадиров молочно-товарных ферм совершать служебные подлоги и скрывать падеж скота. За это время была сокрыта гибель 384 голов КРС.

Подчиняясь директору, работники ферм систематически составляли и вносили ложные сведения в ежемесячные отчеты о падеже скота. После подложные документы представлялись в бухгалтерию.

Эта же руководительница несколько раз в январе-феврале 2024-го поднимала руку на главного бухгалтера. Директор била сотрудницу якобы за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей. Фигурантка нанесла потерпевшей не менее четырех ударов руками по различным частям тела, причинив женщине физическую боль и побои.

Судить фигурантку будут за превышение служебных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности, сопряженных с насилием. До суда она находится под залогом.

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