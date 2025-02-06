Сына миллиардера Аблитарова осудили за аферу с машиной

Артем Аблитаров не впервые привлечен к уголовной ответственности. В 2022 году Замоскворецкий суд Москвы назначил ему за вождение в нетрезвом виде 200 часов обязательных работ. Не отбыв наказание, он стал фигурантом уголовного дела за избиение девушки, вину признал, раскаялся и возместил ущерб. Дело слушалось в особом порядке, по совокупности мировой судья столичного района Хамовники окончательно назначил ему 470 часов обязательных работ с запретом два года управлять транспортными средствами.