Самарских производителей «Мистера Сидра» будут судить за массовое отравление россиян

Предполагаемые соучастники не проверяли приобретенный спирт на качество и безопасность и думали, что он этиловый, но в действительности он оказался метиловым. Эту жидкость обвиняемые использовали для производства около 48 тыс. л напитка под торговыми наименованиями «Мистер сидр» и «Лето сидр». Его разлили в тару с этикетками с недостоверной информацией о натуральном составе жидкости.