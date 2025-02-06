Дочь экс-мэра Самары Людмила Тархова в колонии узнала о смерти родителей

Вечером 5 февраля стало известно о страшной трагедии в Самаре. Бывшего мэра города Виктора Тархова и его супругу Наталью жестоко убили. Их дочь, Людмила Тархова, которая сейчас отбывает наказание в колонии № 15, уже знает о смерти родителей. Информацию об этом СМИ сообщил ее адвокат Андрей Карномазов.
Адвокат рассказал, что Людмила узнала о гибели родителей не от него. Пока неизвестно, как она восприняла эту шокирующую новость. На данный момент она находится в исправительной колонии за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.
До своего осуждения Людмила Тархова была директором компании по производству частных самолетов. Кроме того, она была замужем за Сергеем Логиновым — криминальным авторитетом по кличке «Лорд». Он имеет судимости за хищение нефти и покушение на сотрудника ФСБ.
Напомним, 31 января 2025 года в полицию обратился друг Виктора Тархова с заявлением о его исчезновении. Последний раз супруги выходили на связь в конце декабря 2024 года. Останки их тел нашли только спустя месяц. Предположительно, экс-мэра и его жену убили, расчленили и разложили части тел в бочки, а затем выбросили в мусорные баки.
По одной из рабочих версий Екатерина Бельская решилась на убийство родных бабушки и дедушки из-за финансовых проблем. Сейчас ее сына забрали в приют. Полиция продолжает расследование.
«КП-Самара» будет следить за развитием событий.