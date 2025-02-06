Дочь экс-мэра Самары Людмила Тархова в колонии узнала о смерти родителей

Напомним, 31 января 2025 года в полицию обратился друг Виктора Тархова с заявлением о его исчезновении. Последний раз супруги выходили на связь в конце декабря 2024 года. Останки их тел нашли только спустя месяц. Предположительно, экс-мэра и его жену убили, расчленили и разложили части тел в бочки, а затем выбросили в мусорные баки.