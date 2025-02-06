В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Аэродром Мячково находится в 1 км севернее деревни Верхнее Мячково, в 16 км от МКАД по Новорязанскому шоссе. Аэродром был основан в 1941 году как аэродром спецназначения, там базировался 229-й летный отряд антарктической авиации.