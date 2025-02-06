Медики рассказали, что привело к смерти новорожденной девочки в Кишиневе: Сообщаем подробности

Врачи муниципальной больницы «Георге Палади» в Кишиневе утверждают, что у новорожденной, скончавшейся в учреждении 26 января 2025, произошла остановка сердца и дыхания. Ранее родители заявили, что девочка подавилась молоком, когда ее кормили врачи, сообщает Realitatea.
По словам специалистов, у матери ребенка есть хронические заболевания, во время беременности женщина проходила лечение в нескольких медицинских учреждениях столицы. Сообщается, что ей рекомендовали рожать в перинатальном центре Института матери и ребенка, однако женщина отказалась по личным причинам.
Девочка родилась 11 января раньше срока, путем кесарева сечения. По словам врачей, при рождении ребенок весил около 2000 граммов, и во время госпитализации за его жизненными параметрами постоянно следили.
«26 января 2025 года в 17:50 состояние ребенка резко ухудшилось, произошла остановка сердца и дыхания. Несмотря на все реанимационные мероприятия, ребенок умер. Согласие на вскрытие было получено от обоих родителей. Также в ходе телефонного разговора в тот же день они были уведомлены о времени проведения вскрытия в Городской клинической больнице “Георге Палади”, по завершении вскрытия родители были на месте», — сообщили в медучреждении.
Утверждается, что родители украли у персонала медицинскую карту ребенка, в связи с чем и был сделан звонок в Службу 112.
Министерство здравоохранения, а также медицинское учреждение создали следственные комиссии для выяснения обстоятельств смерти ребенка. Предположительно, расследование будет завершено через 2−3 недели.
Смерть маленькой девочки также расследуют правоохранительные органы. Изданию Realitatea пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Виолина Морару сообщила, что Инспекторат полиции сектора Ботаника возбудил уголовное дело по факту халатного нарушения врачом или другим медицинским работником правил и методов оказания медицинской помощи.
Начальник Главного управления медицинской и социальной помощи мэрии Кишинева Владимир Болокан в беседе с журналистами отметил, что после получения результатов вскрытия и заключения судебно-медицинской экспертизы, возглавляемое им учреждение займется расследованием обстоятельств трагедии.
Семья ребенка обвинила врачей в халатности. Мать девочки сообщила прессе, что врачи не спрашивали у нее разрешения на проведение вскрытия, а реаниматолог сообщил ей, что девочка захлебнулась молоком.