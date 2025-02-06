Медики рассказали, что привело к смерти новорожденной девочки в Кишиневе: Сообщаем подробности

«26 января 2025 года в 17:50 состояние ребенка резко ухудшилось, произошла остановка сердца и дыхания. Несмотря на все реанимационные мероприятия, ребенок умер. Согласие на вскрытие было получено от обоих родителей. Также в ходе телефонного разговора в тот же день они были уведомлены о времени проведения вскрытия в Городской клинической больнице “Георге Палади”, по завершении вскрытия родители были на месте», — сообщили в медучреждении.