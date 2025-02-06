Россиянка тайно похитила у работодателя 26 миллионов рублей

Согласно материалам дела, женщина вела финансовые дела предпринимателя, который проводил тренинги по развитию бизнеса. По предварительной информации, с августа 2022 года по май 2024 года она тайно выводила часть средств с расчетных счетов начальника в нескольких банках. Чтобы скрыть обман, сотрудница подделывала отчеты.