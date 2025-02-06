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Россиянка тайно похитила у работодателя 26 миллионов рублей

В Москве бухгалтера поймали на краже у работодателя десятков миллионов рублей. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража» УК РФ, ее заключили под стражу. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

Источник: РИА "Новости"

Согласно материалам дела, женщина вела финансовые дела предпринимателя, который проводил тренинги по развитию бизнеса. По предварительной информации, с августа 2022 года по май 2024 года она тайно выводила часть средств с расчетных счетов начальника в нескольких банках. Чтобы скрыть обман, сотрудница подделывала отчеты.

«Злоумышленница похитила в общей сложности свыше 26 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

На время расследования уголовного дела решением суда фигурантка арестована.

До этого главного бухгалтера Крымской железной дороги уволили из-за коррупционного преступления.