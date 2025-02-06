Таксист сбил электросамокатчика в Бресте. Возбуждено уголовное дело

6 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В управлении Следственного комитета по Брестской области устанавливают обстоятельства ДТП, в котором серьезно пострадал ехавший на электросамокате мужчина. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Романа Зармаева.