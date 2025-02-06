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Таксист сбил электросамокатчика в Бресте. Возбуждено уголовное дело

6 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В управлении Следственного комитета по Брестской области устанавливают обстоятельства ДТП, в котором серьезно пострадал ехавший на электросамокате мужчина. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Романа Зармаева.

ДТП случилось утром 5 февраля в Бресте. За рулем легкового автомобиля такси был 23-летний водитель. На улице Городской он обгонял попутно двигавшийся грузовик, выехал на встречную полосу, где сбил 45-летнего жителя Брестского района на электросамокате. Мужчина получил тяжелые травмы. Ему оказывается медицинская помощь.

«Проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошены свидетели. Предварительно установлено, что потерпевший управлял средством персональной мобильности на проезжей части», — проинформировал Роман Зармаев.

В отношении водителя такси возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.