Таксист сбил электросамокатчика в Бресте. Возбуждено уголовное дело

ДТП случилось утром 5 февраля в Бресте. За рулем легкового автомобиля такси был 23-летний водитель. На улице Городской он обгонял попутно двигавшийся грузовик, выехал на встречную полосу, где сбил 45-летнего жителя Брестского района на электросамокате. Мужчина получил тяжелые травмы. Ему оказывается медицинская помощь.
«Проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошены свидетели. Предварительно установлено, что потерпевший управлял средством персональной мобильности на проезжей части», — проинформировал Роман Зармаев.
В отношении водителя такси возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.