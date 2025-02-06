Двух уфимских студентов заключили под стражу за работу на экстремистскую организацию

Согласно версии следствия, в начале этого года двое студентов уфимского колледжа 16 и 17 лет через Telegram по заданию от запрещенной в России экстремистской организации возле стелы на въезде в Бурзянский район сожгли флаг Российской империи 1858 года, засняли это на видео и опубликовали в интернете.