Двух уфимских студентов заключили под стражу за работу на экстремистскую организацию

В Уфе двух подростков арестовали за работу на экстремистов. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и ФСБ республики.
Согласно версии следствия, в начале этого года двое студентов уфимского колледжа 16 и 17 лет через Telegram по заданию от запрещенной в России экстремистской организации возле стелы на въезде в Бурзянский район сожгли флаг Российской империи 1858 года, засняли это на видео и опубликовали в интернете.
Сотрудники СК и ФСБ выяснили личности молодых людей. На них завели уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Подростки признали свою вину.
Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что студенты нанесли аэрозольным баллончиком надписи националистического содержания на фасады домов в селе Старосубхангулово. Это они тоже сделали по заданию экстремистов. За это преступление на молодых людей завели еще одно уголовное дело — по статье «Вандализм».
Известно, что «работодатели» заплатили подросткам за их «труды» 60 тысяч рублей. С обвиняемыми провели первоначальные следственные действия, их заключили под стражу.
— Следователями СК продолжается сбор доказательственной базы, устанавливаются иные лица, причастные к организации экстремистской деятельности на территории республики, — сообщает ведомство.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.