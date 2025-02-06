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В уфимской Деме в ходе пожара едва не погибли два человека

В Уфе во время пожара на улице Левитана спасли двух человек.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском микрорайоне Дема произошел. Подробности инцидента рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

ЧП случилось в трехэтажном доме по улице Левитана, в трехкомнатной квартире загорелось домашнее имущество. Все заполонило дымом. Прибывшие на место сотрудники МЧС вывели из опасной зоны двух человек, еще десять граждан эвакуировались самостоятельно.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС, ему предстоит выяснить причину инцидента.

— По одной из рассматриваемых версий, пожар мог начаться в районе холодильника, — заявили в экстренной службе.

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