В уфимской Деме в ходе пожара едва не погибли два человека

В уфимском микрорайоне Дема произошел. Подробности инцидента рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
ЧП случилось в трехэтажном доме по улице Левитана, в трехкомнатной квартире загорелось домашнее имущество. Все заполонило дымом. Прибывшие на место сотрудники МЧС вывели из опасной зоны двух человек, еще десять граждан эвакуировались самостоятельно.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС, ему предстоит выяснить причину инцидента.
— По одной из рассматриваемых версий, пожар мог начаться в районе холодильника, — заявили в экстренной службе.
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