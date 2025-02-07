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В деле свердловского экс-министра ЖКХ Николая Смирнова появились новые фигуранты

Фигурантами дела стали его заместители.

Источник: Комсомольская правда

Заместители министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов и Андрей Кислицын стали фигурантами уголовного дела, связанного с их бывшим начальником Николаем Смирновым. Об этом сообщает ЕАН.

— Эти люди — его замы, которых задержали, чтобы из них выдавить, как из тюбика, показания на Смирнова, — уточнил адвокат бывшего министра.

Напомним, что Андрей Кислицын в конце апреля 2024 года был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Игорь Чикризов ушел с поста в конце прошлого года после слухов об обысках. Кроме того, новыми фигурантами уголовного дела стали некто Белкин и Попов.

О задержании экс-министра стало известно 23 января. Ему вменяют совершение преступления, связанного с коррупцией. В Свердловском областном суде 6 февраля прошло рассмотрение ходатайства о переводе Николая Смирнова из СИЗО под домашний арест. Однако суд апелляционной инстанции отказал защитнику в удовлетворении жалобы. Бывший министр пробудет под стражей до 17 марта.