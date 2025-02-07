В деле свердловского экс-министра ЖКХ Николая Смирнова появились новые фигуранты

Напомним, что Андрей Кислицын в конце апреля 2024 года был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Игорь Чикризов ушел с поста в конце прошлого года после слухов об обысках. Кроме того, новыми фигурантами уголовного дела стали некто Белкин и Попов.