На оползневом участке трассы Сочи-Адлер завершены буровые работы

В Хостинском районе Сочи на подверженном оползням участке трассы А-147 завершены работы по бурению. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».
На 189-м километре дороги специалисты завершили установку капитальных свай для новой опорной стены. В настоящее время идет частичная демонтаж старая подпорной конструкции, которая в некоторых местах сместилась из-за оползня. В общей сложности будет снесено около 145 метров старой стены.
«Работы проводятся в согласовании с РЖД, с учетом времени, когда проезжают поезда, скорость которых здесь снижена для обеспечения безопасности», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Также начата разработка котлована для ростверка. Новая и старая конструкции будут объединены в единую систему.
Напомним, что в конце осени 2024 года на этом участке была изменена схема движения в связи с восстановительными работами. Причинами смещения стенового сооружения стали разные факторы, включая интенсивные транспортные нагрузки и водонасыщение.