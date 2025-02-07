На оползневом участке трассы Сочи-Адлер завершены буровые работы

На 189-м километре дороги специалисты завершили установку капитальных свай для новой опорной стены. В настоящее время идет частичная демонтаж старая подпорной конструкции, которая в некоторых местах сместилась из-за оползня. В общей сложности будет снесено около 145 метров старой стены.